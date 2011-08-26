Динамо, Ворскла і Металіст отримали суперників у Лізі Європи

Сьогодні, 26 серпня, в Монако відбулося жеребкування групового турніру другого за значущістю континентального клубного турніру - Ліги Європи. У ньому брали участь 48 команд, а саме: 38 переможців раунду плей-офф і десять клубів, які поступилися в раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Три українські клуби: київське "Динамо", харківський "Металіст" і полтавська "Ворскла" отримали своїх суперників.

"Динамо" у групі зіграє з турецьким "Бешикташем", англійським "Сток Сіті" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва.

"Металіст" у групі зіграє з голландським "Алкмааром", австрійською "Аустрією" і командою "Мальме" зі Швеції.

"Ворскла" у групі зіграє з "Копенгагеном" з Данії, бельгійським "Стандардом" і німецьким "Ганновером".

Груповий турнір розпочнеться 15 вересня, а завершиться - 15 грудня. За підсумками групового турніру Ліги Європи 24 команди вийдуть в 1 / 16 фіналу. До них приєднаються вісім команд, які займуть треті місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Починаючи з 1 / 16 фіналу боротьба піде за системою з вибуванням. Фінал Ліги Європи відбудеться 9 травня у Бухаресті.

Група A

Тоттенхем Англія

Рубін Росія

ПАОК Греція

Шемрок Роверс Ірландія

Група B

Копенгаген Данія

Стандард Бельгія

Ганновер Німеччина

Ворскла Україна

Група C

ПСВ Голландія

Хапоель Тель-Авів Ізраїль

Рапід Румунія

Легія Польща

Група D

Спортинг Португалія

Лаціо Італія

Цюріх Швейцарія

Васлуй Румунія

Група E

Динамо Київ

Бешикташ Туреччина

Сток Сіті Англія

Маккабі Тель-Авів Ізраїль

Група F

ПСЖ Франція

Атлетик Іспанія

Ред Булл Зальцбург Австрія

Слован Словаччина

Група G

АЗ Алкмаар Голландія

Металіст Україна

Аустрія Австрія

Мальме Швеція

Група H

Брага Португалія

Брюгге Бельгія

Бірмінгем Англія

Марібор Словенія

Група I

Атлетико Іспанія

Удінезе Італія

Ренн Франція

Сьон Швейцарія

Група J

Шальке Німеччина

Стяуа Румунія

Маккабі Хайфа Ізраїль

АЕК Ларнака Кіпр

Група K

Твенте Голландія

Фулхем Англія

Оденсе Данія

Вісла Польща

Група L

Андерлехт Бельгія

АЕК Греція

Локомотив Росія

Штурм Австрія

Gazeta.ua

