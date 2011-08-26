Динамо, Ворскла і Металіст отримали суперників у Лізі Європи
Кияни - у групі Е
Сьогодні, 26 серпня, в Монако відбулося жеребкування групового турніру другого за значущістю континентального клубного турніру - Ліги Європи. У ньому брали участь 48 команд, а саме: 38 переможців раунду плей-офф і десять клубів, які поступилися в раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Три українські клуби: київське "Динамо", харківський "Металіст" і полтавська "Ворскла" отримали своїх суперників.
"Динамо" у групі зіграє з турецьким "Бешикташем", англійським "Сток Сіті" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва.
"Металіст" у групі зіграє з голландським "Алкмааром", австрійською "Аустрією" і командою "Мальме" зі Швеції.
"Ворскла" у групі зіграє з "Копенгагеном" з Данії, бельгійським "Стандардом" і німецьким "Ганновером".
Груповий турнір розпочнеться 15 вересня, а завершиться - 15 грудня. За підсумками групового турніру Ліги Європи 24 команди вийдуть в 1 / 16 фіналу. До них приєднаються вісім команд, які займуть треті місця в груповому турнірі Ліги чемпіонів.
Починаючи з 1 / 16 фіналу боротьба піде за системою з вибуванням. Фінал Ліги Європи відбудеться 9 травня у Бухаресті.
Група A
Тоттенхем Англія
Рубін Росія
ПАОК Греція
Шемрок Роверс Ірландія
Група B
Копенгаген Данія
Стандард Бельгія
Ганновер Німеччина
Ворскла Україна
Група C
ПСВ Голландія
Хапоель Тель-Авів Ізраїль
Рапід Румунія
Легія Польща
Група D
Спортинг Португалія
Лаціо Італія
Цюріх Швейцарія
Васлуй Румунія
Група E
Динамо Київ
Бешикташ Туреччина
Сток Сіті Англія
Маккабі Тель-Авів Ізраїль
Група F
ПСЖ Франція
Атлетик Іспанія
Ред Булл Зальцбург Австрія
Слован Словаччина
Група G
АЗ Алкмаар Голландія
Металіст Україна
Аустрія Австрія
Мальме Швеція
Група H
Брага Португалія
Брюгге Бельгія
Бірмінгем Англія
Марібор Словенія
Група I
Атлетико Іспанія
Удінезе Італія
Ренн Франція
Сьон Швейцарія
Група J
Шальке Німеччина
Стяуа Румунія
Маккабі Хайфа Ізраїль
АЕК Ларнака Кіпр
Група K
Твенте Голландія
Фулхем Англія
Оденсе Данія
Вісла Польща
Група L
Андерлехт Бельгія
АЕК Греція
Локомотив Росія
Штурм Австрія