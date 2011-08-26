Результати матчів Ліги Європи

15:32, 26 серпня 2011
Футбол 2012
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Три українські команди йдуть далі

Результати матчів-відповідей раунду плей-офф Ліги Європи

Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузі 37, Баранник 72, 78). Перший матч 1:2

Динамо Київ - Літекс 1:0 (Мілевський 74). 2:1

Сошо - Металіст 0:4 (Соса 6, Крістальдо 11, 41, Тайсон 51). 0:0

Дніпро - Фулхем 1:0 (Шахов 22) 0:3

Карпати - ПАОК 1:1 (Лукас 45 пен. - Балафакс 55) 0:2

Шальке - ХІК 6:1 (0:2)

Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1)

ПСВ - Рід 5:0 (0:0)

Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)

Хапоель Т-А - Екранас 4:0 (0:1)

Гімараеш - Атлетіко 0:4 (0:2)

Бірмінгем - Насьонал 3:0 (0:0)

Партизан - Шемрок Роверс 1:2 (1:1)

Динамо Тбілісі - АЕК 1:1 (0:1)

Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)

Зальцбург - Омонія 1:0 (1:2)

Спартак Москва - Легія 2:3 (2:2)

Аланія - Бешикташ 2:0 (0:3)

Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)

Газ-Метан - Аустрія 1:0 (1:3)

Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)

Панатінаїкос - Маккабі Т-А 2:1 (0:3)

Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)

ЦСКА Софія - Стяуа 1:1 (0:2)

Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2)

Севілья - Ганновер 1:1 (1:2)

Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)

Тоттенхем - Хартс 0:0 (5:0)

Починали гру "з нуля"

АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)

Сьон - Селтік 3:1 (0:0)

Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)

Работнічкі - Лаціо 1:3 (0:6)

Стрк Сіті - Тун 4:1 (1:0)

ПСЖ - Діфферданж 2:0 (4:0)

Рапід Бухарест - Шленськ 1:0 (3:1)

Гельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)

Брюгге - Зестапоні 2:0 (3:3)

 

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