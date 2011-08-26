Результати матчів Ліги Європи

Три українські команди йдуть далі

Результати матчів-відповідей раунду плей-офф Ліги Європи Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузі 37, Баранник 72, 78). Перший матч 1:2 Динамо Київ - Літекс 1:0 (Мілевський 74). 2:1 Сошо - Металіст 0:4 (Соса 6, Крістальдо 11, 41, Тайсон 51). 0:0 Дніпро - Фулхем 1:0 (Шахов 22) 0:3 Карпати - ПАОК 1:1 (Лукас 45 пен. - Балафакс 55) 0:2 Шальке - ХІК 6:1 (0:2) Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1) ПСВ - Рід 5:0 (0:0) Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1) Хапоель Т-А - Екранас 4:0 (0:1) Гімараеш - Атлетіко 0:4 (0:2) Бірмінгем - Насьонал 3:0 (0:0) Партизан - Шемрок Роверс 1:2 (1:1) Динамо Тбілісі - АЕК 1:1 (0:1) Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0) Зальцбург - Омонія 1:0 (1:2) Спартак Москва - Легія 2:3 (2:2) Аланія - Бешикташ 2:0 (0:3) Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2) Газ-Метан - Аустрія 1:0 (1:3) Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2) Панатінаїкос - Маккабі Т-А 2:1 (0:3) Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1) ЦСКА Софія - Стяуа 1:1 (0:2) Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2) Севілья - Ганновер 1:1 (1:2) Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1) Тоттенхем - Хартс 0:0 (5:0) Починали гру "з нуля" АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0) Сьон - Селтік 3:1 (0:0) Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0) Работнічкі - Лаціо 1:3 (0:6) Стрк Сіті - Тун 4:1 (1:0) ПСЖ - Діфферданж 2:0 (4:0) Рапід Бухарест - Шленськ 1:0 (3:1) Гельсинборг - Стандард 1:3 (0:1) Брюгге - Зестапоні 2:0 (3:3)

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