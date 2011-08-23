Блохін оголосив склад на матчі проти Уругваю і Чехії

Головний тренер збірної України Олег Блохін оголосив список гравців, викликаних на контрольні матчі проти збірних Уругваю (2 вересня у Харкові) і Чехії (6 вересня у Празі). Найбільше представництво в переліку у донецького «Шахтаря» − семеро запрошених, зі стану київського «Динамо» та дніпропетровського «Дніпра» викликано по троє представників, двох гравців відряджає до збірної сімферопольська «Таврія».

Троє гравців вперше отримали виклик до національної команди. Один з них − 24-річний Антон Шиндер досвіду ігор за юнацькі і молодіжні команди синьо-жовтих не має, однак свого часу запрошувався і взяв участь у підготовчому зборі U-21. Двадцятирічні захисники Богдан Бутко з «Іллічівця» та Сергій Кривцов з «Шахтаря» входили до основного складу «молодіжки», що цього літа взяла участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи. Цікавий факт − обоє зіграли однакову кількість матчів за збірні молодших вікових груп − по 53 (за U-21 Кривцов провів 16 ігор, Бутко − 12). Додамо, що вдруге поспіль тренуватиметься з національною командою 24-річний Олександр Рибка, котрий у її складі поки не грав.

Збір національної команди України розпочнеться 29 серпня на навчально-тренувальній базі в Кончі-Заспі. А наступного дня там відбудеться День відкритих дверей: о 17.00 головний тренер Олег Блохін дасть прес-конференцію для мас-медіа, з 17.45 до 18.00 з журналістами спілкуватимуться футболісти, а на 18.00 заплановано тренування, перші тридцять хвилин якого будуть відкритими для представників ЗМІ.

Нарешті, 1 вересня збірна вирушить до Харкова, де того ж дня ввечері проведе передматчеве тренування, а наступного − контрольну гру з командою Уругваю. Після зустрічі синьо-жовті повернуться у свій табір під Києвом, а 5 вересня візьмуть курс на Прагу. Графік роботи у столиці Чехії не відрізнятиметься від звичного виїзного: у день приїзду команда проведе передматчеве тренування, якому передуватиме прес-конференція наставника, а наступного дня − гра проти господарів.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Дикань («Спартак» Москва, Росія), Олександр Рибка («Шахтар» Донецьк), Олександр Шовковський («Динамо» Київ).

Захисники: Богдан Бутко («Іллічівець» Маріуполь), Сергій Кривцов («Шахтар»), Олександр Кучер («Шахтар»), Віталій Мандзюк («Дніпро» Дніпропетровськ), Ярослав Ракицький («Шахтар»), Артем Федецький («Карпати» Львів), В’ячеслав Шевчук («Шахтар»).

Півзахисники: Олексій Гай («Шахтар»), Максим Калиниченко («Таврія», Сімферополь), Євген Коноплянка («Дніпро»), Руслан Ротань («Дніпро»), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина), Андрій Ярмоленко («Динамо»).

Нападники: Андрій Воронін («Динамо» Москва, Росія), Марко Девич («Металіст» Харків), Артем Мілевський («Динамо»), Євген Селезньов («Шахтар»), Антон Шиндер («Таврія»).

Трансляція матчу збірних України та Уругваю відбудеться 2 вересня на телеканалі «Інтер» (початок − о 21.00).

ФФУ