Динамо і Літекс розсудить наймолодший рефері Прем'єр-ліги Англії

Київське "Динамо" та болгарський "Літекс" судитиме молодий англійський рефері ФІФА – 28-річний Стюарт Еттуелл.

Еттуелл обслуговує матчі англійської Прем`єр-ліги з 2007 року. І став наймолодшим рефері в історії англійської Прем`єр-ліги. А в грудні 2008 року він отримав статус арбітра ФІФА.

Англієць трішки знайомий з українським футболом. Так в березні 2009 року він виконував функції 4-го арбітра на першому матчі 1/8 фіналу Кубка УЄФА- 2008/09 між київським "Динамо" та харківським "Металістом".

В аналогічному амплуа Еттуелл значився в бригаді суддів на матч-відповідь 1/8 фіналу минулої Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та італійської "Ромою".

Відзначимо, що в листопаді 2009 року Еттуелл працював головним арбітром на відбірному матчі молодіжного Євро-2011 між збірними Бельгії та України.

Нагадаємо, що матч-відповідь плей-офф раунду Ліги Європи "Динамо" – "Літекс" відбудеться у четвер, 25 серпня. Початок о 20:00.

ТСН