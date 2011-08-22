Результати 7-го туру Чемпіонату України

15:02, 22 серпня 2011
Футбол 2012
0 0

В наступному - протистояння Дніпро - Динамо

7-й тур Чемпіонату України з футболу

Ворскла - Дніпро 0:0

Шахтар - Іллічівець 3:0 (Едуардо 51, Тейшейра 30, Селезньов 51)

Таврія - Карпати 1:1 (Калініченко 33, Лукас 78)

Металіст - Металург 2:0 (Крістальдо 14, 35)

Динамо - Кривбас 1:0 (Ярмоленко 50)

Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)

Чорноморець - Волинь 0:0

Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)

***

Матчі 8-го туру призначені на...

26 серпня

Металург (4) - Олександрія (7)

Волинь (11) - Оболонь (3)

27 серпня

Кривбас (10) - Зоря (7)

Арсенал (12) - Таврія (11)

28 серпня

Іллічівець (5) - Ворскла (11)

Дніпро (9) - Динамо (17)

Чорноморець (4) - Шахтар (19)

Карпати (5) - Металіст (15)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter