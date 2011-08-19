Ліга Європи: «Дніпро» й «Карпати» майже втрачають шанси на прохід

Учора в четвертому кваліфікаційному раунді за вихід до групового турніру Ліги Європи дві українські команди перемогли своїх суперників, дві програли, й одна зіграла внічию.

«Динамо» Київ обіграло на виїзді болгарський «Літекс» із рахунком 2:1. На п`ятій хвилині Мілош Нінкович реалізував пенальті після того, як воротар суперників збив у штрафному Артема Мілевського. Болгари швидко відповіли дальнім ударом, зрівнявши рахунок на 13 хвилині матчу. Але в середині другого тайму з флангової подачі Романа Єременка головою забив новачок «Динамо» Ідейе, вирвавши перемогу на 77 хвилині.

Полтавська «Ворскла» на своєму полі на останніх хвилинах вирвала перемогу в бухарестського «Динамо». Полтавчани перемогли з рахунком 2:1. Більшу частину тайму українці грали в більшості, на 64 хвилині вилучили гравця «Динамо» Григоре. У полтавчан голами відзначилися Кривошеєнко (31 хвилина) та Ребенок (89 хвилина).

Харківський «Металіст» на своєму стадіоні не зміг забити французькому «Сошо». Матч так і закінчився із рахунком 0:0. У першому таймі була рівна гра, французи один раз навіть потрапили в штангу. Але в другому, з виходом на заміну Марко Девіча, перевага перейшла до харків`ян. Однак дотиснути суперника їм так і не вдалося.

Дніпропетровський «Дніпро» програв на виїзді лондонському «Фулхем» (3:0), за ігрової переваги англійців, і майже втратив шанси вийти в груповий етап Ліги Європи.

Не змогли вистояти в Греції при заповнених вщерть трибунах і львівські «Карпати», поступившись ПАОК із рахунком 2:0.

Матчі-відповіді зіграють за тиждень 25 серпня.

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