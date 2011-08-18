Все про церемонію жеребкування Євро-2012

2 грудня, Київ, Національний палац «Україна» - головні координати церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Це подію в УЄФА вважають третьою за рейтингом після фінального матчу і матчу-відкриття Євро.

Столицю України прикрасять до церемонії спеціальним святковим оформленням, над концепцією якого вже зараз працюють МОК, УЄФА і київське управління Євро-2012 КМДА. Розробку і виготовлення матеріалів для київського оформлення, а також усі витрати узяв на себе Європейський футбольний союз.

Захід під девізом «Створюємо історію разом» почнеться о 19:00. 52-хвилинний прямий ефір з Києва буде показано всьому світу.

Сценарій припускає чимало сюрпризів, які УЄФА зберігає за сімома замками. А в залі палацу - сотні VIP-гостей, відповідальні команди з підготовки до турніру обох приймаючих країн.

Згідно зі сценарієм, передбачається, що церемонія буде, перш за все, високоякісним телевізійним шоу, під час якого відбудеться довгожданий розподіл 16 команд по кошиках на 4 групи по 4 команди. Польща й Україна вже зайняли свої місця в першому кошику, де до них також приєднаються діючі чемпіони континенту - збірна Іспанії, а також іще одна збірна з кращим коефіцієнтом УЄФА для національних збірних. Збірна Польщі гратиме під першим номером у групі А, матчі якої прийматимуть Варшава і Вроцлав, а збірна України - в групі D, матчі якої пройдуть у Києві й Донецьку.

Захід також стане майданчиком для двох інших важливих подій - презентації офіційного м`яча турніру, яким гратимуть збірні безпосередньо під час матчів фінальної частини. Стартує також офіційне просування турніру, приймаючих країн і приймаючих міст.

Іміджева частина займе свою нішу. Всі 8 міст Євро організовують презентації на спеціальних стендах, із залученням мультимедійних технологій. Гості отримають сувеніри від усіх міст. А під час прямої трансляції покажуть промо відео-ролики міст, зйомки якого якраз завершуються в Україні. Безпосередньо просуванням тут займатимуться мери міст-господарів, з якими зможуть поспілкуватися журналісти європейських видань.

Тому, як розповів у коментарі Інформаційному центру «Україна-2012» директор турніру в Україні Маркіян Лубківський, церемонія жеребкування стане своєрідною репетицією перед фінальною частиною турніру, демонстрацією командного духу і хорошої співпраці всіх учасників робочого процесу з підготовки проекту.

До організації заходів буде залучено всі ресурси за програмою Євро - з безпеки і готелів, волонтерські і транспортні. Зокрема, буде запрошений англомовний персонал приватних охоронних структур до організації контрольно-пропускного режиму і охорони цієї події. Тепер МОК спільно з відповідальними органами займається підготовкою до забезпечення на високому організаційному рівні заходів безпеки і правопорядку під час фінального жеребкування.

І ще декілька цифр. Захід відвідає більше 600 VIP-гостей. Серед них президент, інші представники УЄФА, члени європейської і світової футбольної сім`ї, вищі посадовці країн-господинь фінального турніру - України і Польщі, партнери і спонсори чемпіонату, представники місцевих оргкомітетів приймаючих країн.

Близько 500 представників міжнародних і українських ЗМІ освітлюватимуть цю подію.

77 автомобілів і 15 автобусів буде використано для організації церемонії.

«Жеребкування розглядається як тестова подія, яка покаже готовність правоохоронної системи України за поданням безпеки послуг європейського рівня якості», - вважає Маркіян Лубківський.

Саме 2 грудня визначить порядок і місця змагань для конкретних команд. Після цього будуть відкореговані моделі маркетингових програм, стратегія з безпеки всіх приймаючих міст. А з боку команд - підтверджено бронювання тих або інших тренувальних баз приймаючих країн з офіційного каталога УЄФА.

І що важливо - після жеребкування запустять механізм розповсюдження квитків на матчі Євро за квотами 16 національних федерацій.