Матч за Суперкубок УЄФА транслюватиме "2+2"
18:57, 18 серпня 2011Футбол 2012
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У п`ятницю, 26 серпня
У п`ятницю, 26 серпня, в ефірі телеканалу "2+2" відбудеться пряма трансляція матчу за Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги Чемпіонів і Ліги Європи сезону-2010/11 іспанською "Барселоною" та португальським "Порту".
Трансляція розпочнеться о 21:30 за київським часом, пише прес-служба телеканалу.
Матч відбудеться 26 серпня у Монако на стадіоні "Луї II".
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