Матч за Суперкубок УЄФА транслюватиме "2+2"

У п`ятницю, 26 серпня

У п`ятницю, 26 серпня, в ефірі телеканалу "2+2" відбудеться пряма трансляція матчу за Суперкубок УЄФА між переможцями Ліги Чемпіонів і Ліги Європи сезону-2010/11 іспанською "Барселоною" та португальським "Порту". Трансляція розпочнеться о 21:30 за київським часом, пише прес-служба телеканалу. Матч відбудеться 26 серпня у Монако на стадіоні "Луї II". Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter