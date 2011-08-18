Українські клуби в Лізі Європи: на кого ставлять букмекери

У четвер квінтет українських клубів проведе свої перші матчі в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА

На думку букмекерських контор, останній крок у груповий етап найважче буде зробити «Дніпру». Так авторитетна букмекерська контора Bwin напередодні зустрічі приймає ставки на перемогу команди Хуанде Рамоса з коефіцієнтом 5,50, тоді як на перемогу «Фулхема» – 1,55.

Більше всього шансів на перемогу, на думку аналітиків, у київського «Динамо», харківського «Металіста» і полтавської «Ворскли». На виїзну перемогу киян в матчі з «Літексом» букмекери готові приймати ставки з коефіцієнтом 1,65 проти 4,40. Коефіцієнт виграшу у разі перемоги «Металіста» складає 2,10, а перемоги «Сошо» – 3,20. Шанси на перемогу полтавчан, аналітики оцінюють не так високо –коефіцієнт став 2,25, проти 2,95 на перемогу бухарестського «Динамо».

А ось у перемогу «Карпат» над грецьким ПАОКом букмекери не вірять: ставки на виграш львів’ян приймаються з коефіцієнтом 5,0, тоді як на домашню перемогу греків – 1,65.

Нагадаємо, українські команди проведуть перші матчі четвертого раунду відбору Ліги Європи у четвер, 18 серпня. Матчі у відповідь відбудуться 25 серпня.

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