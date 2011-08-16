Ребров став другом Євро-2012

Звання «Друзі Євро-2012» отримали футболіст Сергій РЕБРОВ, космонавт Леонід КАДЕНЮК та модельєр Віктор АНІСІМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дипломи новим Друзям Євро вручив сьогодні директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Відповідні номери у вручених дипломах 35,36 та 37.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що до кінця вересня повністю завершиться процес визначення Друзів Євро-2012. Після цього передбачається їх усіх разом представити пресі. Передбачається, що в цьому заході візьмуть участь представники офіційної делегації УЄФА.

1 вересня планується, що Друзі Євро проведуть в приймаючих містах «Уроки Євро».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив, що Друзі Євро - це волонтери, які зробили свій доробок або внесок в спортивну історію, історію загалом, в сферу моди тощо.

«Це відомі люди, які допоможуть у промоції України», - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, нагадавши, що загалом буде номіновано 100 Друзів Чемпіонату з футболу Євро-2012.