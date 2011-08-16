«Динамо» заявило 32 футболіста на плей-офф Ліги Європи

Київське "Динамо" подало заявку для участі в плей-офф раунді Ліги Європи проти болгарського "Літекса".

В заявці динамівців 32 футболіста - 5 воротарів, 10 захисників, 11 півзахисників і 6 форвардів.

26 гравців заявлені за списком А, ще 7 - за списком Б, який включає в себе молодих футболістів - вихованців клубу.

Відзначимо, що відбулася лише одна заміна порівняно з заявкою на третій кваліфай-раунд Ліги Чемпіонів проти казанського "Рубіна". Замість аргентинця Факундо Бертольо заявлений бразилець Карлос Корреа.

Заявка "Динамо":

Воротарі: 1.Шовковський, 31.Богуш, 35.Коваль, 50.Рудько*, 74.Кічак

Захисники: 2.Данило Сілва, 3.Бетао, 6.Попов, 15.Діакате, 17.Михалик, 24.Парцванія*, 30.Ель-Каддурі, 34.Хачеріді, 44.Алмейда, 81.Сухоцкий*

Півзахисники: 5.Вукоєвич, 8.Алієв, 14.Рибалка*, 19.Гармаш*, 20.Гусєв, 23.Єременко, 25.Лукман Аруна, 26.Нінковіч, 37.Юссуф, 45.Калитвинцев*, 77. Карлос Корреа

Нападники: 7.Шевченко, 9.Ярмоленко, 10.Мілевський, 11.Браун Ідей, 16.Теміле*, 22.Кравець

Примітка. * - Список Б

Нагадаємо, що перший матч плей-офф раунду Ліги Європи "Динамо" проведе у Ловечі 18 серпня. Початок гри о 19:45. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня у Києві. Пряму трансляцію обох матчів дивіться на телеканалі "2+2".

ТСН