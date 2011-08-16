Результати 6-го туру Чемпіонату України

09:30, 16 серпня 2011
Футбол 2012
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"Дніпро" скотився на 9-те місце

6-й тур Чемпіонату України з футболу

Металург - Таврія 1:3 (Лазіч 62 - Назаренко 16, Фіщук 19, Шиндер 50)

Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Ідейє 38)

Карпати - Зоря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощіпко 38 авт.)

Дніпро - Шахтар 1:3 (Калініч 81 - Адріано 6, Жадсон 45, Фернандіньо 58)

Оболонь - Металіст 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Крістальдо 29, Шавьєр 35, Пластун 78 авт.)

Кривбас - Ворскла 0:0

Волинь - Олександрія 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.)

Іллічівець - Чорноморець 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянський 84 авт.)

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Матчі 7-го туру відбудуться

19 серпня

Динамо (14) - Кривбас (10)

Зоря (7) - Арсенал (9)

20 серпня

Олександрія (4) - Оболонь (3)

Чорноморець (3) - Волинь (10)

21 серпня

Ворскла (10) - Дніпро (8)

Шахтар (16) - Іллічівець (5)

Таврія (10) - Карпати (4)

Металіст (12) - Металург (4)

 

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