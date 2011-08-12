В Оболоні обіцяли по 100 літрів пива кожному, хто заб'є Металісту

Український футбольний клуб "Оболонь" пообіцяв по 100 літрів пива кожному гравцю, який заб`є гол у ворота харківського "Металіста" в матчі чемпіонату країни, повідомляє офіційний сайт "Оболоні". Ця гра відбудеться 13 серпня в Києві.

Який сорт пива запропонують футболістам, які відзначилися, не уточнюється.

Про те, що авторів голів чекає алкогольний приз, гравцям "Оболоні" оголосили 12 серпня на ранковому тренуванні. Як футболісти відреагували на цю обіцянку, не уточнюється.

Спонсором футбольного клубу "Оболонь" є однойменний концерн - виробник пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв.

"Оболонь" є єдиною командою української прем`єр-ліги, до цих пір не забила жодного гола в першості країни сезону-2011/12. У п`яти матчах київський клуб зазнав три поразки і дві гри звів внічию. "Оболонь" займає 15-те (передостаннє) місце в турнірній таблиці. "Металіст", який виграв три матчі і два звів внічию, знаходиться на другому місці.

Gazeta.ua