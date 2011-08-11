УЄФА вигнав грецький «Олімпіакос» із Ліги Європи

Грецький футбольний клуб "Олімпіакос" із міста Волос виключйли з поточного розіграшу Ліги Європи УЄФА і усунули від єврокубків на три роки з випробувальним терміном у п`ять сезонів унаслідок порушення дисциплінарного статуту, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рішення було ухвалене на засіданні контрольно-дисциплінарної інстанції УЄФА. Згідно зі статтею 49 дисциплінарного статуту, клуб може подати офіційну апеляцію протягом трьох днів із моменту отримання мотивованого рішення.

Адміністрація УЄФА вирішить, який клуб займе місце "Олімпіакоса" в раунді плей-офф Ліги Європи, де команда з Волоса повинна була провести 18 і 25 серпня матчі з французьким "Парі Сен-Жермен".

Нагадаємо, що два клуби вищого дивізіону грецького футбольного чемпіонату - "Кавала" і "Олімпіакос" (Волос) - переведені в другий дивізіон через скандал з договірними матчами. Місцева поліція проводить розслідування за звинуваченням у корупції відносно більше 60 представників футбольних клубів, тренерів, гравців, бізнесменів і підпільних букмекерів. Десять осіб, включаючи президентів клубів з Волоса і Кавали, знаходяться під вартою.

Розслідування почалося після того, як УЄФА передала місцевим властям доповідь, у якій вказувалося на незвично крупні суми ставок, що робилися, головним чином, в розіграші Кубка Греції і другого дивізіону країни в 2009 і 2010 роках.

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