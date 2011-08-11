Збірна України програла шведам на останніх хвилинах
12:54, 11 серпня 2011Футбол 2012
0 0
Результати інших товариських ігор
Збірна України з футболу програла товариський матч збірній Швеції 0:1, який відбувся 10 серпня у Харкові на стадіоні "Металіст".
На 90+2 хвилині після розрізної передачі Хісен Тобіас легким рухом ноги прокинув м`яч повз воротаря Андрія Діканя.
***
Результати інших товариських ігор
Литва - Вірменія 3:0
Азербайджан - Македонія 0:1
Латвія - Фінляндія 0:2
Білорусь - Болгарія 1:0
Кіпр - Молдова 3:2
Японія - Південна Корея 3:0
Китай - Ямайка 1:0
Казахстан - Сирія 1:1
Кот д`Івуар - Ізраїль 4:3
Угорщина - Ісландія 4:0
Норвегія - Чехія 3:0
Албанія - Чорногорія 3:2
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter