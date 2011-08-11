Збірна України програла шведам на останніх хвилинах

Результати інших товариських ігор

Збірна України з футболу програла товариський матч збірній Швеції 0:1, який відбувся 10 серпня у Харкові на стадіоні "Металіст". На 90+2 хвилині після розрізної передачі Хісен Тобіас легким рухом ноги прокинув м`яч повз воротаря Андрія Діканя. *** Результати інших товариських ігор Литва - Вірменія 3:0 Азербайджан - Македонія 0:1 Латвія - Фінляндія 0:2 Білорусь - Болгарія 1:0 Кіпр - Молдова 3:2 Японія - Південна Корея 3:0 Китай - Ямайка 1:0 Казахстан - Сирія 1:1 Кот д`Івуар - Ізраїль 4:3 Угорщина - Ісландія 4:0 Норвегія - Чехія 3:0 Албанія - Чорногорія 3:2

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