Збірна України програла шведам на останніх хвилинах

12:54, 11 серпня 2011
Футбол 2012
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Результати інших товариських ігор

Збірна України з футболу програла товариський матч збірній Швеції 0:1, який відбувся 10 серпня у Харкові на стадіоні "Металіст".

На 90+2 хвилині після розрізної передачі Хісен Тобіас легким рухом ноги прокинув м`яч повз воротаря Андрія Діканя.

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Результати інших товариських ігор

Литва - Вірменія 3:0

Азербайджан - Македонія 0:1

Латвія - Фінляндія 0:2

Білорусь - Болгарія 1:0

Кіпр - Молдова 3:2

Японія - Південна Корея 3:0

Китай - Ямайка 1:0

Казахстан - Сирія 1:1

Кот д`Івуар - Ізраїль 4:3

Угорщина - Ісландія 4:0

Норвегія - Чехія 3:0

Албанія - Чорногорія 3:2

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