Напередодні матчу зі шведами головний тренер збірної України Олег Блохін дав прес-конференцію, а очолювана ним команда провела відкрите тренування на базі в Кончі-Заспі. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

На зустрічі із журналістами керманич «синьо-жовтих» перш за все повідомив про травмованих футболістів, котрі змушені були залишити розташування збірної, щойно прибувши до неї і поспілкувавшись з лікарями: «У Гусєва -розтягнення гомілкостопа, він вибув щонайменше на два тижні. У Ракицького проблеми з коліном − він теж повернувся до Донецька. Травма привідного м’яза Ярмоленка так само не дозволить йому зіграти в середу». Таким чином у розпорядженні тренерського штабу залишилося 15 польових гравців і 2 голкіпери. Нагадаємо, що лише у п’ятницю ввечері стало відомо, що не зможе зіграти Шовковський, замість якого було викликано Рибку. Ще раніше ушкодженого Русола замінив Чеберячко.

Водночас наставник національної команди не став викликати нових футболістів замість тих, що вибули. Олег Блохін переконаний, що брати гравців заради кількості немає сенсу: «Важливо дивитися, що буде далі, а це - відбір на Кубок світу - 2014. У нас, звичайно, не група смерті, але цілком пристойна, рівна група − приблизно така ж, як була у кваліфікації до Кубку світу − 2006. Хтось відзначає Англію, але я цього б не робив. Так само можна виокремити Польщу, в якій половина гравців виступає у провідних закордонних клубах. Та й Чорногорія - команда хорошого рівня. Тому треба дивитися в майбутнє, а в збірну брати за гарні очі немає сенсу».

Олег Блохін наголосив на тому, що нинішній невисокий ліміт на число легіонерів в українських клубах ускладнює роботу тренерському штабу. Виникає ситуація, за якої кандидатами до збірної є гравці, котрі просто мають український паспорт: «Сьогодні на зібранні команди я попередив хлопців, що ми не викликатимемо до національної команди лише за статус потенційного кандидата чи наявність певних талантів. Такої непростої ситуації не було навіть 2004 року. Якщо так далі піде, то у збірній буде осіб 15». «Коуч» вважає, що слід збільшити ліміт на легіонерів, а натуралізацію зробити більш «якісною»: «Якщо б 2006 року цей процес не був заморожений, сьогодні у складі кожного нашого клубу грало б щонайменше шестеро українців. Якщо ж казати про натуралізацію, то за умови, коли іноземець, отримуючи український паспорт, може грати, скажімо, за збірну Бразилії, для мене, як наставника України нічого не змінюється: цей футболіст все одно не для нашої збірної».

Кажучи про вперше запрошених Едмара і Антонова, а також поверненого до складу збірної Калиниченка, Олег Володимирович зазначив, що хоче перш за все переглянути згаданих футболістів, котрі вже давно були в нього «на олівці». Водночас, за словами Блохіна, це не означає, що хтось із тріо вийде на поле у середу. Відповідаючи на запитання про вибір голкіпера на гру, Блохін сказав, що схиляється до кандидатури Диканя, водночас аргументувавши запрошення до табору молодого Рибки: «В принципі, могли викликати ще Максима Коваля, але вирішили подивитися саме Рибку, бо він стабільно грає у складі «Шахтаря». Це - молодий і перспективний голкіпер. Не забувайте, Шовковському вже 36, а Диканю - 34. Треба дивитися молодих, ми повинні знати, на кого можемо розраховувати у майбутньому».

Зважаючи на велику кількість травм керманич радше міркує не про те, кого виставити на гру, а гадає, що він робитиме, якщо ще якийсь футболіст травмується. «А склад уже практично визначений − тут довго думати немає потреби, - додав Олег Блохін. Оскільки напередодні чимало гравців збірної провели насичені матчі за свої клуби, понеділкове заняття «синьо-жовтих» мало емоційно-відновлювальний характер. Зокрема, тренерський штаб запропонував футболістам пробіжку і кілька ігрових вправ, спрямованих на встановлення позитивного настрою.

У вівторок вранці українці вилетять до Харкова, де 9 серпня проведуть передматчеве тренування на стадіоні «Металіст» (початок о 19.00, перші 15 хвилин − відкриті для ЗМІ). Трохи раніше, о 18.45 Олег Блохін дасть прес-конференцію для мас-медіа у конференц-залі харківської арени. Товариський матч Україна − Швеція заплановано на наступний день, 10 серпня.

Трансляція матчу збірних України та Швеції відбудеться на телеканалі «Інтер» (початок − о 21.00).