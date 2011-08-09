Мілевський пропонує повернути міліцію на стадіон

На трибунах стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського повинна бути міліція.

Про це заявив нападник київського клубу Артем Мілевський, пише прес-служба "Динамо".

За його словами, такий інцидент, який стався під час гри "Динамо" - "Карпати", коли побили чоловіка, не повинен повторитися.

"Уболівальники "Динамо" та "Карпат" досить дружні. Я не знаю всієї ситуації, але думаю, що так бити людину не можна, тим паче, коли 20 фанів налетіли на одного та трохи його не вбили", - сказав він.

"У нас на стадіоні немає міліції. Може, комусь однаково, але я вважаю, за такими речами потрібно стежити і хтось повинен допомагати уникати подібних інцидентів", - додав Мілевський.

За словами форварда, на стадіоні має бути міліція, адже подібні ситуації можуть повторюватися знову і знову.

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