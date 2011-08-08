Блохін замінив Шовковського воротарем "Шахтаря"

Головний тренер національної збірної України Олег Блохін замінив Олександра Шовковського у контрольному матчі проти збірної Швеції воротарем донецького "Шахтаря" Олександром Рибкою.

Річ у тім, що Шовковський отримав травму плеча у матчі 4-го туру Прем`єр-ліги проти донецького "Металургу.

Для Рибки це перший виклик до складу національної збірної України. Але 24-річний голкіпер має досвід виступів за юнацьку, юніорську та молодіжну команди України.

Сам же воротар "Шахтаря" волів би, щоб його запрошували до збірної одразу, а не замінювали ним травмованого гравця.

"Грати за свою національну збірну - мета кожного футболіста, так що це ще один крок вперед у моїй кар`єрі. Але хотілося, щоб відразу викликали, а не тільки, коли травмувався інший голкіпер. І я від себе буду робити все можливе, щоб отримувати запрошення незалежно від певних обставин", - заявив Рибка.

Нагадаємо, товариська зустріч між збірними України та Швеції відбудеться у середу, 10 серпня, у Харкові.

ТСН