Результати 5-го туру Чемпіонату України
Попереду - Шахтар, Динамо і Металіст
Три вчорашні матчі завершили 5-й тур Чемпіонату України з футболу
Динамо - Карпати 2:0 (Шевченко 33, Вукоєвич 54)
Шахтар - Кривбас 2:0 (Селезньов 43, Шевчук 47)
Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацьких 45)
Обидві команди, що несподівано вийшли в лідери першості: Ворскла і Кривбас, - втратили темп і повернули п`єдестал його звичним господарям. А вже в наступному турі поміряються силами особисто
Після п`яти турів таблицю очолюють Шахтар, Динамо і Металіст.
Сім команд із 7-9 очками склали середину першості. Три команди з чотириочковим доробком (Олександрія, Металург, Іллічівець) мають ту спільну рису, що здобули свою єдину перемогу ще в першому турі.
Нагадаємо, що раніше зіграли...
Таврія - Оболонь 0:0
Металіст - Олександрія 2:1 (Крістальдо 40, Шав`єр 77 - Гітченко 88)
Чорноморець - Дніпро 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джуліано 43)
Зоря - Металург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)
Іллічівець - Волинь 1:2 (Фомін 73 - Майкон 39, 44)
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Ігри 6-го туру відбудуться
12 серпня
Кривбас (9) - Ворскла (9)
13 серпня
Арсенал (9) - Динамо (11)
Карпати (1) - Зоря (7)
Дніпро (8) - Шахтар (13)
Оболонь (2) - Металіст (11)
14 серпня
Волинь (7) - Олександрія (4)
Іллічівець (4) - Чорноморець (2)
15 серпня
Металург (4) - Таврія (7)