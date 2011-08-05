Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

Найсерйозніший суперник - у Дніпра

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи. У плей-офф кваліфікації зіграють відразу п`ять українських команд. Металіст – Сошо Ворскла – Динамо Бухарест ПАОК - Карпати Дніпро - Фулхем Літекс - Динамо Київ Усі пари: Макакабі – Панатінаїкос Атлетко – Гімараєш Шемрок Роверс – Партизан Металіст – Сошо Бешикташ – Аланія Росенборг – АЕК Ларнака Ворскла – Динамо Бухарест Бурсарспор –Андерлехт Рома – Слован Братислава Олімпіакос Волос – ПСЖ Лєгія – Спартак Москва Екранас – Хапоель ПАОК – Карпати Трабзонспор – Атлетік Хартс – Тоттенхем Марібор – Рейнджерс Стяуа – ЦСК Софія Нордшелланд – Стортинг Дніпро – Фулхем Локомотив Москва – Спартак Трнава Сйьон – Селтік Шльонськ – Рапід Бухарест Літекс – Динамо Лаціо – Работнічкі Насьйональ – Бірмінгем ПСВ – Рід Тюн – Сток Сіті Олесунн – Алкмаар Васлуй – Спарта Прага Омонія - Зальцбург Зестапоні – Брюгге Ганновер – Севілья ГІК – Шальке Динамо Тбілісі – АЕК Афіни Ренн – Црвена Звезда Газ-Метан – Австрія Відень Брага – Янг Бойз Стандарт - Хельсинборг Матчі раунду плей-офф пройдуть 18 і 25 серпня, а переможці своїх пар отримають право зіграти в груповому етапі, який стартує 15 вересня.

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