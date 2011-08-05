Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

15:52, 05 серпня 2011
Футбол 2012
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Найсерйозніший суперник - у Дніпра

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи. У плей-офф кваліфікації зіграють відразу п`ять українських команд.

Металіст – Сошо

Ворскла – Динамо Бухарест

ПАОК - Карпати

Дніпро - Фулхем

Літекс - Динамо Київ

Усі пари:

Макакабі – Панатінаїкос

Атлетко – Гімараєш

Шемрок Роверс – Партизан

Металіст – Сошо

Бешикташ – Аланія

Росенборг – АЕК Ларнака

Ворскла – Динамо Бухарест

Бурсарспор –Андерлехт

Рома – Слован Братислава

Олімпіакос Волос – ПСЖ

Лєгія – Спартак Москва

Екранас – Хапоель

ПАОК – Карпати

Трабзонспор – Атлетік

Хартс – Тоттенхем

Марібор – Рейнджерс

Стяуа – ЦСК Софія

Нордшелланд – Стортинг

Дніпро – Фулхем

Локомотив Москва – Спартак Трнава

Сйьон – Селтік

Шльонськ – Рапід Бухарест

Літекс – Динамо

Лаціо – Работнічкі

Насьйональ – Бірмінгем

ПСВ – Рід

Тюн – Сток Сіті

Олесунн – Алкмаар

Васлуй – Спарта Прага

Омонія - Зальцбург

Зестапоні – Брюгге

Ганновер – Севілья

ГІК – Шальке

Динамо Тбілісі – АЕК Афіни

Ренн – Црвена Звезда

Газ-Метан – Австрія Відень

Брага – Янг Бойз

Стандарт - Хельсинборг

Матчі раунду плей-офф пройдуть 18 і 25 серпня, а переможці своїх пар отримають право зіграти в груповому етапі, який стартує 15 вересня.

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