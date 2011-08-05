Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи
Найсерйозніший суперник - у Дніпра
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи. У плей-офф кваліфікації зіграють відразу п`ять українських команд.
Металіст – Сошо
Ворскла – Динамо Бухарест
ПАОК - Карпати
Дніпро - Фулхем
Літекс - Динамо Київ
Усі пари:
Макакабі – Панатінаїкос
Атлетко – Гімараєш
Шемрок Роверс – Партизан
Металіст – Сошо
Бешикташ – Аланія
Росенборг – АЕК Ларнака
Ворскла – Динамо Бухарест
Бурсарспор –Андерлехт
Рома – Слован Братислава
Олімпіакос Волос – ПСЖ
Лєгія – Спартак Москва
Екранас – Хапоель
ПАОК – Карпати
Трабзонспор – Атлетік
Хартс – Тоттенхем
Марібор – Рейнджерс
Стяуа – ЦСК Софія
Нордшелланд – Стортинг
Дніпро – Фулхем
Локомотив Москва – Спартак Трнава
Сйьон – Селтік
Шльонськ – Рапід Бухарест
Літекс – Динамо
Лаціо – Работнічкі
Насьйональ – Бірмінгем
ПСВ – Рід
Тюн – Сток Сіті
Олесунн – Алкмаар
Васлуй – Спарта Прага
Омонія - Зальцбург
Зестапоні – Брюгге
Ганновер – Севілья
ГІК – Шальке
Динамо Тбілісі – АЕК Афіни
Ренн – Црвена Звезда
Газ-Метан – Австрія Відень
Брага – Янг Бойз
Стандарт - Хельсинборг
Матчі раунду плей-офф пройдуть 18 і 25 серпня, а переможці своїх пар отримають право зіграти в груповому етапі, який стартує 15 вересня.