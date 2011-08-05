Ворскла і Карпати пройшли у плей-оф Ліги Європи

Українсько-ірландське протистояння в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи завершилося переконливою перемогою перших. Полтавська "Ворскла" і львівські "Карпати" впевнено обіграли на виїзді своїх опонентів - "Слайго Роверс" і "Сент-Патрікс" відповідно - і вийшли до раунду плей-оф.

"Слайго Роверс" - "Ворскла" 0:2 (перший матч 0:0)

Голи: Закарлюка, 16, Ребенок, 17

"Ворскла": Долганський, Селін, Чеснаков, Курилов, Даллку, Краснопьоров (Осипенко, 80), Ребенок, Маркоскі, Закарлюка (Оберемко, 46), Кривошеєнко, Сачко (Безус, 68)

"Сент-Патрікс" - "Карпати" 1:3 (перший матч 0:2)

Голи: Макміллан, 57 - Зеньов, 21, Худоб`як, 64, Ощипко, 83

"Карпати": Тлумак, Федецький, Мілошевич, Борха, Ощипко, Худоб`як, Ткачук, Мартинюк, Кополовець (Воронков, 55), Зеньов (Пачеко, 68), Лукас (Крістобаль, 76)

Отож "Ворскла" і "Карпати" успішно кваліфікувалися у заключний етап відбору Ліги Європи. Жеребкування раунду плей-оф відбудеться сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.

Нагадаємо, що в раунді плей-оф, серед 76 клубів, будуть брати участь аж 5 українських команд. Своєрідний рекорд.

Раунд плей-оф

- 26 клубів, які тільки починають боротьбу в турнірі. Серед них "Дніпро" і "Металіст";

- 35 переможців 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Цим шляхом пройшли "Карпати" і "Ворскла";

- 15 невдах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, один з яких ФК "Динамо" Київ.

Процедура жеребкування:

76 команд будуть розбиті на чотири групи по десять клубів та три - по дванадцять. У кожній групі буде порівну сіяних і несіяних команд. УЄФА заздалегідь розвела клуби з однієї країни по різних групах, щоб впродовж жеребкування вони не могли зустрітися один з одним.

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