Ворскла і Карпати пройшли у плей-оф Ліги Європи
Сьогодні жеребкування
Українсько-ірландське протистояння в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи завершилося переконливою перемогою перших. Полтавська "Ворскла" і львівські "Карпати" впевнено обіграли на виїзді своїх опонентів - "Слайго Роверс" і "Сент-Патрікс" відповідно - і вийшли до раунду плей-оф.
"Слайго Роверс" - "Ворскла" 0:2 (перший матч 0:0)
Голи: Закарлюка, 16, Ребенок, 17
"Ворскла": Долганський, Селін, Чеснаков, Курилов, Даллку, Краснопьоров (Осипенко, 80), Ребенок, Маркоскі, Закарлюка (Оберемко, 46), Кривошеєнко, Сачко (Безус, 68)
"Сент-Патрікс" - "Карпати" 1:3 (перший матч 0:2)
Голи: Макміллан, 57 - Зеньов, 21, Худоб`як, 64, Ощипко, 83
"Карпати": Тлумак, Федецький, Мілошевич, Борха, Ощипко, Худоб`як, Ткачук, Мартинюк, Кополовець (Воронков, 55), Зеньов (Пачеко, 68), Лукас (Крістобаль, 76)
Отож "Ворскла" і "Карпати" успішно кваліфікувалися у заключний етап відбору Ліги Європи. Жеребкування раунду плей-оф відбудеться сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.
Нагадаємо, що в раунді плей-оф, серед 76 клубів, будуть брати участь аж 5 українських команд. Своєрідний рекорд.
Раунд плей-оф
- 26 клубів, які тільки починають боротьбу в турнірі. Серед них "Дніпро" і "Металіст";
- 35 переможців 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Цим шляхом пройшли "Карпати" і "Ворскла";
- 15 невдах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, один з яких ФК "Динамо" Київ.
Процедура жеребкування:
76 команд будуть розбиті на чотири групи по десять клубів та три - по дванадцять. У кожній групі буде порівну сіяних і несіяних команд. УЄФА заздалегідь розвела клуби з однієї країни по різних групах, щоб впродовж жеребкування вони не могли зустрітися один з одним.