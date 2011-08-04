Польща: у питанні пива на Євро-2012 ще не поставлена крапка

У польському Сенаті в середу, 3 серпня, почалися дебати щодо Закону про безпеку масових заходів, у тому числі Євро-2012. Документом вводиться, зокрема, електронний контроль за футбольними хуліганами, а також продаж слабоалкогольних напоїв до 3,5%.

Найбільшу полеміку під час дискусії викликало питання про можливість розповсюдження на стадіонах напоїв, що містять до 3,5% алкоголю, в тому числі під час футбольних матчів. Іншим спірним питанням стало забезпечення запровадження так званих пришвидшених слухань на стадіоні, з використанням відеоконференцій.

На думку сенатора Збігнєва Ціхоня, введення алкоголю на публічних заходах має прямий вплив на

безпеку людей.

Загалом було внесено 11 поправок в законодавство щодо безпеки під час масових заходів, повідомляє Польська агенція преси.

Інформаційний центр «Україна-2012