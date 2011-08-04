Сьомін попросив у фанів терпіння

Київське "Динамо" непогано зіграло у другій грі проти "Рубіна", але все було вирішено за великим рахунком вже в київському поєдинку.

Про це тренер "Динамо" Юрій Сьомін заявив на післяматчевій прес-конференції.

"На мій погляд, цей матч ми провели досить краще, ніж київський. Однак знову мали місце нереалізація моментів і безглузді помилки в двох моментах, через які ми пропустили два голи. Нам треба було атакувати, для "Рубіна" ситуація була простіше, і вони використовували свою перевагу", - почав він.

"Гравці не ігнорували мої вказівки, я думаю, що підказки вони просто не чули - це нормальний робочий процес", - вважає він.

"Чому вийшов тільки один нападник? Чому? На полі було два нападники. Якщо ви дивилися матч, то нападників було двоє - Ярмоленко та Ідейє. У цій грі Ярмоленко грав не флангового гравця, а нападника, який постійно грав на атаку. Ви неуважно дивилися", - наголосив Сьомін.

За його словами, перемагає завжди той, хто забиває, "Рубін" грав у свою гру і домігся результату. І, звичайно, результат першого матчу вплинув на ситуацію в другій грі.

Сьомін відмовився від коментаря з приводу відсутності Алієва, зазначивши, що не збирається кожен раз говорити, чому не було того чи іншого гравця, щодо Мілевського, той він не вийшов через погані кондиції.

"Зараз можна критикувати всіх і вся. Можна запитати і про іншого гравця: щоб Ви зробили? Але у нас є такий гравець, і ми з ним працюємо", - відповів він на питання про помилку Даніло Сілви, що призвела до першого голу.

"Переломний момент? Перший гол. І в Києві і тут. Але ми робили все можливе, щоб забити гол, але наш м`яч не зарахували. Епізод був дуже складний, коли був вихід Брауна при обводці у штрафному майданчику. Ми мали дуже багато моментів", - вважає росіянин.

"Щодо значної кількості жвотих карток робота ведеться, але це пов`язано з емоціями і технічним браком", - переконаний Сьомін.

Наостанок він додав, що команда збиралася перемогти і він бачив у очах гравців прагнення цього.

"Напевно, в будь-яких ситуаціях потрібно проявити певну терпіння. Це найголовніше. Тому бажаю терпіння і нам, і вболівальникам, і вам", - резюмував тренер "Динамо".

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