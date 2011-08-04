«Динамо» безславно вилетіло з Ліги чемпіонів

У матчі у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів казанський «Рубін» на своєму полі завдав поразки київському «Динамо» з рахунком 2:1 і вийшов у наступну стадію турніру.

Перемогу екс-чемпіонові Росії принесли точні удари у виконанні Володимира Дядюна і Олексія Медведєва. На 19-ій хвилині, коли Дядюн відкрив рахунок, стало зрозуміло, що здолати «Рубін» за сумою двох зустрічей киянам буде неймовірно складно.

А гол Олега Гусєва, проведений у ворота «Рубіна» на другій доданій до основного часу хвилині, можна класифікувати як гол престижу.

Загальний рахунок двохматчевого протистояння – 4:1 на користь «Рубіна». Перша зустріч, що відбулася в Києві, також завершилася перемогою казанського клубу – 2:0.

«Рубін» заслужено пройшов далі, хоча спочатку, як тільки сталі відомі результати долі, фаворитом пари вважалося «Динамо». Тепер команді, очолюваній Юрієм Сьоміним, доведеться шукати щастя в трохи менш статусному турнірі – Лізі Європи

Полит.ру