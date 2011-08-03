З Уругваєм збірна Блохіна гратиме в Києві

Як стало відомо dynamo.kiev.ua, товариський матч між збірними України і Уругваю, запланований на 2 вересня, відбудеться в Києві, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Раніше ймовірним місцем проведення цього поєдинку спершу називався Донецьк, а потім Харків.

Нагадаємо, свій найближчий товариський поєдинок українська національна команда проведе 10-го серпня в Харкові проти збірної Швеції.