З Уругваєм збірна Блохіна гратиме в Києві
11:33, 03 серпня 2011Футбол 2012
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Найближчий матч - зі шведами
Як стало відомо dynamo.kiev.ua, товариський матч між збірними України і Уругваю, запланований на 2 вересня, відбудеться в Києві, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Раніше ймовірним місцем проведення цього поєдинку спершу називався Донецьк, а потім Харків.
Нагадаємо, свій найближчий товариський поєдинок українська національна команда проведе 10-го серпня в Харкові проти збірної Швеції.
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