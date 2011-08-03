Рубін - Динамо: на кого ставлять букмекери

Казанський "Рубін" є фаворитом у матчі у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2011/2012 проти київського "Динамо" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу російської команди ставки приймаються як 2,20 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 2,80 до 1. Нічийний результат - 3,20 до 1. Найімовірніший рахунок, на думку експертів, нічия 1:1 (6,50 до 1).

Нагадаємо, матч у відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Рубін" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Казані. Перший матч у Києві завершився поразкою "Динамо" з рахунком 0:2.

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