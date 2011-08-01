Результати 4-го туру Чемпіонату України

Шахтар згубив очки

Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу Кривбас - Чорноморець 1:0 (Бабатунде 30) Карпати - Ворскла 0:2 (Маркоскі 3, Сачко 60) Арсенал - Шахтар 1:1 (Мазілу 90+5 - Фернандіньо 11) Олександрія - Таврія 0:0 Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60) Металург - Динамо 0:0 Оболонь - Зоря 0:0 Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80) *** Ігри 5-го туру призначені на 5 серпня Зоря (4) - Металург (4) Іллічівець (4) - Волинь (4) 6 серпня Таврія (6) - Оболонь (1) Металіст (8) - Олександрія (4) Чорноморець (1) - Дніпро (7) 7 серпня Шахтар (10) - Кривбас (9) Динамо (8) - Карпати (1) Ворскла (9) - Арсенал (6)

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