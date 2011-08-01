Результати 4-го туру Чемпіонату України
12:05, 01 серпня 2011Футбол 2012
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Шахтар згубив очки
Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Чорноморець 1:0 (Бабатунде 30)
Карпати - Ворскла 0:2 (Маркоскі 3, Сачко 60)
Арсенал - Шахтар 1:1 (Мазілу 90+5 - Фернандіньо 11)
Олександрія - Таврія 0:0
Дніпро - Іллічівець 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олійник 60)
Металург - Динамо 0:0
Оболонь - Зоря 0:0
Волинь - Металіст 0:3 (Соса 45, Крістальдо 66, Клейтон 80)
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Ігри 5-го туру призначені на
5 серпня
Зоря (4) - Металург (4)
Іллічівець (4) - Волинь (4)
6 серпня
Таврія (6) - Оболонь (1)
Металіст (8) - Олександрія (4)
Чорноморець (1) - Дніпро (7)
7 серпня
Шахтар (10) - Кривбас (9)
Динамо (8) - Карпати (1)
Ворскла (9) - Арсенал (6)
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