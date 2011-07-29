Голкіпера «Динамо» визнали найперспективнішим гравцем Європи

Футбольні агенти, які мають ліцензії FIFA, назвали двадцятку найперспективніших молодих гравців Європи. Першим в списку йде воротар ФК «Динамо» (Київ) Максим КОВАЛЬ. Про це повідомляє сайт СПОРТbigmir.net.

18-річний українець є і наймолодшим з числа вундеркіндів. А більше інших майбутніх зірок грають у Голландії, Туреччині і Швейцарії - по троє. Пильно стежать агенти і за чемпіонатами Норвегії і Хорватії, звідки взяли на олівець по двоє юних футболістів.

Серед найперспективніших гравців, зокрема, названі: Сіме ВРСАЛЬКО («Динамо», Хорватія, 19 років), Стефан де ВРІЙ («Фейєнорд», Голландія, 19), Матіас Занка ЙОРГЕНСЕН («Копенгаген», Данія, 21) Нікола БОЙЛЕЗЕН («Аякс», Голландія, 19).