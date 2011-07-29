Блохін назвав склад на матч проти Швеції

Головний тренер збірної України Олег Блохін оголосив список гравців, викликаних на контрольний матч проти збірної Швеції, що відбудеться 10 серпня у Харкові. Про це повідомляє прес-служба ФФУ .Найбільше представництво в переліку у київського «Динамо» та дніпропетровського «Дніпра» − по п’ятеро запрошених, зі стану «Шахтаря» викликано трьох представників.

У нинішньому складі національної команди − двоє новачків: вперше отримали виклик на збір «синьо-жовтих» Олексій Антонов із «Дніпра» і Едмар із «Металіста». 25-річний Антонов раніше неодноразово брав участь у матчах юнацьких та молодіжної збірних України (за юнацькі команди зіграв 15 матчів, забивши 9 м‘ячів, за «молодіжку» − 9 ігор, 4 голи). Едмар, бразилець за походженням, уже кілька років є громадянином України, і своєю грою за харківський клуб привернув увагу тренерського штабу.

Варто відзначити повернення до складу збірної досвідченого Максима Калиниченка, котрий нинішній сезон розпочав у сімферопольській «Таврії». Востаннє Максим, котрий був учасником чемпіонату світу 2006 року, захищав кольори країни 12 серпня 2009 року у товариському матчі проти Туреччини.

Оголошуючи список гравців, Олег Блохін зауважив, що попереду ще два тури національного чемпіонату та єврокубкові матчі, відтак не виключені корекції у складі, пов’язані з можливими ушкодженнями гравців. Збір національної команди розпочнеться 8 серпня під Києвом, на учбово-тренувальній базі в Кончі-Заспі. 9 серпня синьо-жовті прибудуть до Харкова, де того ж вечора проведуть передматчеве тренування, а наступного дня зіграють зі шведами.

Склад збірної України

Воротарі: Олександр Шовковський («Динамо» Київ), Андрій Дикань («Спартак» Москва, Росія).

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (обидва − «Шахтар» Донецьк), Артем Федецький («Карпати» Львів), Андрій Русол, Віталій Мандзюк (обидва − «Дніпро» Дніпропетровськ).

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко (обидва − «Динамо» ), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Максим Калиниченко («Таврія», Сімферополь), Олексій Гай («Шахтар»), Едмар («Металіст» Харків), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Нападники: Андрій Шевченко, Артем Мілевський (обидва − «Динамо»), Марко Девич («Металіст»), Олексій Антонов («Дніпро»), Андрій Воронін («Динамо» Москва, Росія).

Трансляція матчу збірних України та Швеції відбудеться на телеканалі «Інтер» (початок − о 21-ій годині).