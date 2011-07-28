Голова ради директорів "Баварії" і президент Асоціації європейських клубів (ECA) Карл-Хайнц Румменігге не виключив, що європейські топ-клуби можуть вийти з ФІФА та УЄФА в 2014 році, так як незадоволені політикою вищеназваних організацій.

"Той факт, що про це говорять представники" Баварії ", яка завжди була близька до керівних органів футболу, сигналізує про що. Ми близькі до межі. Європейські клуби підписали з УЄФА меморандум про взаємодію, але термін його дії закінчується в 2014 році.

Потім ми можемо вийти з-під управління ФІФА та УЄФА. Ніхто не зобов`яже нас брати участь у змаганнях під егідою цих організацій", - наводить слова Румменігге The Guardian.

З 197 клубів ЕСA мінімум дев`ять клубів підтримують ідею створення окремої ліги: "Реал", "Мілан", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Арсенал", "Ліверпуль", "Барселона", "Інтер" і "Баварія".

Gazeta.ua