Еко-пости на українських автошляхах: загроза для іноземців на Євро-2012

Як відомо, на долю українського автомобіліста припадає багато випробувань. Незадовільний стан доріг, штрафи від ДАІшників, перегони “мажорів” та автомобільні затори псують щодня нерви не одному водієві. Крім того, в Україні кожен власник транспорту засобу перетворився на “дійну корову” для автомобільної інспекції та її працівників. Нещодавнє ухвалення закону про скасування техогляду навряд чи полегшить життя та збереже бюджет українських водіїв.

Черговим невтішним явищем на вітчизняних дорогах є робота постів екологічної безпеки. Однойменна Всеукраїнська громадська організація, зареєстрована в Мін’юсті, активно проводить “роз’яснювальну роботу” на вітчизняних автошляхах ось уже понад 10 років. Її співробітники називають себе козаками та активістами, які переймаються екологічною ситуацією в країні. Серед послуг еко-постів: замірювання забруднюючих викидів в атмосферу CO, CH, діагностика світлопропускання скла авто та ін. Причому, українське законодавство не зобов’язує водіїв проходити подібні перевірки, оскільки ця процедура є добровільною. Зупиняти ж транспортні засоби мають право лише співробітники ДАІ або Державної прикордонної служби України.

Серед клієнтів козаків близько 90% це іноземні громадяни із Росії, Білорусі та Молдови, в тому числі, водії далекобійники. Враховуючи те, що за минулий рік український кордон перетнули більше 5 млн. закордонних автомобілів, можна лише уявити обсяги прибутків еко-постів.

За словами Голови Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та оргзлочинністю Юрія Лавренюка, в Інтернеті розміщені вакансії на посаду співробітників полку “Екологічна безпека”. Заробітна платня таких працівників складає близько 5 тис. грн. Серед основних вимог до кандидатів – “наполегливість та вміння переконувати”. “Переважну більшість жертв дорожніх шахраїв складають іноземці. Така тенденція є вкрай загрозливою для іміджу України тим паче, що вже зовсім скоро країна зустрічатиме фінальну частину європейської футбольної першості” – наголосив експерт.

Також за його словами: “проти незаконної діяльності одного з таких постів у Київській області в травні було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства”. Що дає підстави представникам Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та оргзлочинністю звернутись в Мін’юст щодо ліквідації громадсько-козацької організації.

Річ у тім, що форма патрульних еко-постів дуже схожа (а подекуди ідентична) на спецодяг працівників ДАІ. Більше того, у своїй роботі “козаки” використовують спецзасоби для зупинки транспорту. Отже, іноземцеві, який не знайомий із українським законодавством, важко відрізнити “козака” від справжнього інспектора. Більше того, на еко-постах видаються талони після проходження відповідної процедури або виписуються чеки на сплату штрафів.

З юридичної точки зору зареєстрована громадська організація працює відповідно до затвердженого статуту. Ніщо не забороняє її співробітникам на громадських засадах проводити консультації та роз’яснювати водіям про необхідність дотримання екологічних стандартів. Але потрібно зважати на деталі в діяльності цих формувань.

За словами Олега Сірого, головного інспектора Управління ДАІ МВС України, тільки в Київській області останнім часом зафіксовано 117 випадків зловживань з боку еко-постів. За вказаним фактом лише декілька разів порушувалась кримінальна справа. Основними причинами цьому є відсутність обвинувачення, оскільки далеко не всі громадяни пишуть скарги та звертаються по допомогу до автомобільної інспекції. Також не є виключенням корупція в лавах самої ДАІ.

Нам вдалося зв’язатись із представником Штабу полку “Екологічна безпека” в Києві, який представився як Олександр Хромушин. Він запевнив, що їх громадська організація проводить цілком законну діяльність, керуючись затвердженим статутом. “Нашим завданням є попередження небезпеки, яка пов’язана із забруднюючими викидами автомобіля” – повідомив співрозмовник – “жодних скарг від наших клієнтів не надходило”. Він додав, що на сьогоднішній день у ДАІ «діє негласний план, згідно якого кожен співробітник дорожньої інспекції має зібрати від 200 до 300 грн. штрафів щодня та відправити цю суму керівництву “нагорі”». А тому водієві, мовляв, слід більше перейматись поборами з боку інспекторів.

Візуальною відмінністю між інспекторами ДАІ та козаками є відсутність в останніх спеціального жетону із відповідним номерним знаком.

А також невідповідність нашивок на форменому одязі, які є у представників ДАІ. Як правило, українські водії розрізняють та легко ідентифікують козацькі формування. Іноземцям відшукати відмінності значно складніше.

Чому організація, яка понад 10 років здійснює незаконні побори з автомобілістів на території України до сих пір працює та хто в цьому зацікавлений ? Питання до правоохоронних органів.

Залишається сподіватись, що напередодні проведення фінальної частини футбольного Чемпіонату влітку 2012 року ситуацію таки вдасться владнати. Адже Україну відвідає близько 1 млн. іноземців, багато з яких діставатимуться до міст, що прийматимуть Євро-2012, власними авто.

Миколай Воробйов