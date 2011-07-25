Результати 3-го туру Чемпіонату України

Волинь здобуває очки

3-й тур Чемпіонату України з футболу Шахтар - Карпати 2:1 (Вілліан 50, Тейшейра 73 - Авелар 38) Дніпро - Волинь 1:2 (Матеус 89 - Майкон 84, 93) Ворскла - Металург 4:2 (Сачко 33, Кривошєєнко 58, Безус 79, Янузі 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75). Зоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72) Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейє 68, 85, Хачеріді 77, Гусєв 90+1) Іллічівець - Кривбас 1:3 (Петров 31 авт. - Федорчук 13, Самодін 76, Валєєв 88). Таврія - Металіст 0:0 Чорноморець - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.) *** Ігри 4-го туру призначені на 29 липня Оболонь (0) - Зоря (3) Волинь (4) - Металіст (5) 30 липня Олександрія (3) - Таврія (5) Дніпро (4) - Іллічівець (3) Металург (3) - Динамо (7) 31 липня Кривбас (6) - Чорноморець (1) Карпати (1) - Ворскла (6) Арсенал (5) - Шахтар (9)

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