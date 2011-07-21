Перепродаж квитків на Євро-2012 стартує наприкінці липня

Портал з перепродажу квитків на матчі фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде запущено наприкінці липня. Про це в Києві в ході прес-конференції з нагоди презентації третього українського спонсора майбутнього турніру повідомив виконавчий директор UEFA Evenets S.A. Девід Тейлор.

За його словами, такий сервіс буде інтегровано в офіційний сайт Європейського футбольного Союзу і дозволить вболівальникам, які викупили перепустки на матчі Євро-2012, але з якихось причин не зможуть їх використати, перепродати квитки іншим любителям футболу.

Водночас, вболівальники, яким не пощастило придбати тікети в ході квиткової кампанії, отримають ще одну можливість вибороти право відвідати матчі найкращих збірних Старого Світу. За умови підвищеного попиту на квитки, перепродаж, як і квитковий продаж, відбудеться через лотерею.

Інформаційний центр «Україна-2012»