УЄФА запровадила нову нагороду

Європейський футбольний союз (УЄФА) разом з асоціацією європейських спортивних видань (ESM) заснував нагороду найкращому футболісту Європи. Ініціатором виступив президент УЄФА Мішель Платіні.

Церемонія вручення трофею відбудеться вже цього літа, а точніше 25 серпня в Монако в рамках жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Претендентів на приз буде троє. Список за підсумками сезону-2010/11 буде оприлюднено 25 липня.

Нагорода вручатиметься найкращому гравцеві, незалежно від національності. Однак кандидат має обов`язково провести сезон у клубі, що представляє одну з асоціацій УЄФА.

При визначенні лауреата за сезон-2010/11 будуть враховуватися всі матчі: на внутрішній і міжнародній аренах, ігри за клуб і національну команду.

Обиратимуть переможця 53 відомих спортивних журналісти. Причому кожен буде представляти одну асоціацію УЄФА.

Кожен журналіст назве свою трійку найкращих гравців минулого сезону. За перше місце кандидат отримає п`ять очок, за друге - три очки, за третє - одне очко. Три футболісти, які набрали найбільшу кількість очок, пройдуть у другий тур, в якому журналісти виберуть переможця з цього тріо.

Голосування пройде у прямому ефірі за допомогою спеціальної електронної системи.

ТСН