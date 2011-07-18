Результати 2-го туру Чемпіонату України

В Оболоні - ні очок, ні м`ячів

2-й тур Чемпіонату України з футболу Карпати - Чорноморець 1:1 (Лукас 18 - Діденко 44) Оболонь - Ворскла 0:1 (Безус 53) Арсенал - Іллічівець 0:0 Металіст - Зоря 3:2 (Едмар 3, Дєвіч 49, Шав`єр 63 - Мадоу 34 пен., Ліпартія 57) Олександрія - Динамо 1:3 (Запорожан 72 - Ярмоленко 54, Ідейє 56, 80) Металург - Шахтар 0:2 (Срна 45, Вілліан 64) Волинь - Таврія 2:2 (Майкон 4, 94 - Монахов 6, Калініченко 63) Кривбас - Дніпро 0:2 (Антонов 50, 94) *** У третьому турі грають 22 липня Зоря (0) - Олександрія (3) Динамо (4) - Оболонь (0) 23 липня Іллічівець (4) - Кривбас (3) Таврія (4) - Металіст (4) Чорноморець (1) - Арсенал (2) 24 липня Ворскла (3) - Металург (3) Шахтар (6) - Карпати (1) Дніпро (4) - Волинь (1)

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