Результати 2-го туру Чемпіонату України

11:15, 18 липня 2011
Футбол 2012
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В Оболоні - ні очок, ні м`ячів

2-й тур Чемпіонату України з футболу

Карпати - Чорноморець 1:1 (Лукас 18 - Діденко 44)

Оболонь - Ворскла 0:1 (Безус 53)

Арсенал - Іллічівець 0:0

Металіст - Зоря 3:2 (Едмар 3, Дєвіч 49, Шав`єр 63 - Мадоу 34 пен., Ліпартія 57)

Олександрія - Динамо 1:3 (Запорожан 72 - Ярмоленко 54, Ідейє 56, 80)

Металург - Шахтар 0:2 (Срна 45, Вілліан 64)

Волинь - Таврія 2:2 (Майкон 4, 94 - Монахов 6, Калініченко 63)

Кривбас - Дніпро 0:2 (Антонов 50, 94)

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У третьому турі грають

22 липня

Зоря (0) - Олександрія (3)

Динамо (4) - Оболонь (0)

23 липня

Іллічівець (4) - Кривбас (3)

Таврія (4) - Металіст (4)

Чорноморець (1) - Арсенал (2)

24 липня

Ворскла (3) - Металург (3)

Шахтар (6) - Карпати (1)

Дніпро (4) - Волинь (1)

 

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