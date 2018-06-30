Де жити гостям Євро-2012?

Менше ніж за рік столиця України стане обличчям європейської першості з футболу. Як і Відень у 2008, Київ зустрічатиме фінальний поєдинок в рамках Євро 1 липня 2012 року. Чи вдасться місту довести статус європейської столиці ? Аби задовольнити потреби вибагливих іноземців, недостатньо продемонструвати лише стадіон зі статусом “Еліт”.

На початку минулого року представники столичної влади розраховували зустріти близько 250 тис. вболівальників Чемпіонату. Кількість туристів у Києві може перевищити такі очікування. Тільки НСК “Олімпійський” вміщує понад 69 тис. глядачів. Крім того, спеціально облаштована фан-зона, розмістить ще більшу кількість бажаючих спостерігати за футбольним дійством.

За оцінками фахівців, кожен турист разом із проживанням та харчуванням витрачатиме в середньому $ 200 на добу. Що також є додатковим стимулом подбати про комфорт гостей Євро-2012.

Як відомо, в столиці відбудеться п’ять футбольних матчів, включаючи фінальний поєдинок в рамках Євро-2012. Вболівальники яких саме країн відвідають Україну стане відомо вже наприкінці року. Після завершення відбіркових поєдинків, організатори проведуть жеребкування та визначать міста-господарі, де гратимуть збірні.

Згідно з нещодавніми опитуваннями компанії соціальних та маркетингових досліджень Cfk Ukraine, половина іноземних респондентів бажають відвідати матчі ЧЄ-2012 саме в столиці. Серед українських вболівальників аналогічний показник склав 41 %. Таким чином, попит на проживання в Києві суттєво зросте.

У ЗМІ вже з’явилась інформація щодо перевиконання плану з розміщення туристів Євро-2012. Згідно з вимогами УЄФА, в столиці України повинні розселитись 17 900 гостей чемпіонату.



За словами голови управління з питань туризму і курортів КМДА Анатолія Грицика, на сьогоднішній день місто вже готове до напливу туристів. Для цього передбачено 1099 місць в готелях, 14623 - в гуртожитках та 2535 - у санаторіях Київської області. Разом із тим, столична влада очікує зустріти 84 тис. гостей (цифра суттєво занижена, враховуючи попередні заяви щодо 250 тис. туристів – ред.)

Виникає запитання: де зупиняться фани, яким не пощастить мешкати в готелях та санаторіях ?

Альтернативне житло

Розміщенням гостей Чемпіонату опікуються туроператори “Гамалія” та TUI Travel. Генеральний директор “Гамалії” Ігор Голубаха виділив декілька проблем серед домовленостей щодо поселення туристів.

Однією з них він вважає занадто високу вартість проживання в гуртожитках деяких університетів. Мовляв, ректори суттєво завищують ціни для іноземців. Подекуди їм пропонують кімнати в гуртожитках по 100 євро за добу. Ринкова ж ціна за такі послуги, за розрахунками експертів компанії, не повинна перевищувати 40 євро.

Крім того, гендиректор “Гамалії” розповів про “антисанітарійний стан” у студентських гуртожитках. У деяких із них, за його словами, ремонт не проводився роками. Через що на туроператора можуть чекати судові позови з боку вибагливих європейців.

Попри це, вже відомо, що в корпусах КНУ ім. Шевченка та Національного транспортного університету таки розмістять уболівальників.

Неабиякі сподівання столична влада покладає на власників приватних квартир у Києві. За оцінками експертів, оренда квадратних метрів у спекотні дні Чемпіонату може зрости до 50 %. З іншого боку, сертифікувати всі засоби розміщення майже неможливо.

Хоча в управлінні з питань туризму і курортів КМДА й нарахували 100 тис. власників, які попередньо згодні укладати договори із “Гамалією”. Більшість із них уникають сплати податків, не обтяжуючи себе оформленням необхідних документів, в тому числі, договору оренди. Отже, відповідальність за безпеку та сервіс у даному випадку лягає на орендодавців. Чи здатні будуть останні дотриматись вимог європейського обслуговування ?

Для розміщення туристів також підготують спеціальні наметові містечка в Київській області. Подібні засоби розміщення облаштують у парку “Київська Русь” (с. Копачів), Мамаєвій Слободі та Підгірцях. На відміну від Євробачення, під час Чемпіонату встановлення наметів для проживання іноземців на Трухановому острові у Києві не передбачається.

Вартість оренди для такої категорії поки не розголошується. Для прикладу, турист, який захоче зупинитись у наметовому містечку на Донеччині, має сплатити від 15 до 30 євро на добу.

Не житлом єдиним

Досвід організації масштабних спортивних заходів доводить, що вболівальник проводить на стадіоні не більше 7 % від загальної кількості часу. Аби розбавити футбольну атмосферу та затримати фанів в містах, туроператори пропонують екскурсії для гостей Чемпіонату.

Тільки в Києві вже розроблено 15 туристичних маршрутів, включаючи один із найпопулярніших – відвідання Чорнобиля. На думку експертів, основною проблемою на сьогоднішній день є бажання фанів зупинятись у тому чи іншому місті лише на одну добу. Така ситуація створить суттєве навантаження на транспортну галузь та сервісні послуги. Альтернативні види відпочинку вирішать не тільки проблему, але й дозволять заробити додаткові кошти організаторам.

Загалом, місцева влада та бізнес оптимістично дивляться на перспективи туристичного буму під час Євро-2012 в Києві. Головне, аби тисячі європейців, які супроводжують свої збірні, не відчули занадто суттєвого контрасту між українським та польським рівнем сервісу та умовами проживання.

Миколай Воробйов

Громадська кампанія “Євро-патруль”

