Студент знайшов помилку у рейтингу ФІФА

Фарерський студент Якуп Хансен, аналізуючи рейтинг національної збірної Фарерських островів, знайшов помилку в рейтингу ФІФА для національних збірних. Про це повідомляє ТСН.

Виявилося, що Міжнародна федерація футбольних асоціацій, публікуючи щомісячний рейтинг, не врахувала перемогу Фарер над Естонією 7 червня у відборі до Євро-2012. Відзначимо, що та перемога стала для збірної Фарерських островів першою за 16 років у відбірних циклах чемпіонатів Європи.

Помітивши неточність, небайдужий студент написав листа в місцеву федерацію, яка і проінформувала ФІФА. Та, у свою чергу, підняла Фарери на одну позицію.

Однак, острівна команда, як і до виявлення помилки, ділить 114 місце зі збірною Уельса, але відтепер знаходиться вище за представника Великобританії. Сума похибки, до речі, склала 0,07 балу.

Нагадаємо, що збірна України після червневих матчів проти Узбекистану та Франції втратила сім позицій рейтингу і тепер займає 42 місце.

Наступний рейтинг-лист буде опубліковано 27 липня.