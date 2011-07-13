Блохін: Після Євро можна подумати і про Олімпіаду

Євро-2012 в Україні та Польщі пройде на належному рівні. Впевненість в цьому в інтерв’ю журналу «Корреспондент» висловив головний тренер національної збірної України Олег Блохін. На думку фахівця, найменш проблемним аспектом підготовки країни до чемпіонату є будівництво спортивної інфраструктури. «Українці – працьовитий і відповідальний народ. Звісно, зараз країна переживає не надто простий період в історії, особливо в економічному плані. Але в мене особисто не виникає сумнівів, що Євро в Україні пройде на належному рівні. Щодо організації та підготовки спортивних об’єктів, думаю, не буде жодних питань. А що стосується інфраструктури країни – вона однозначно покращиться. Не варто було сподіватися, що за ті кілька років, що залишалися до початку чемпіонату, Україна могла побудувати «диво-країну». Зрозуміло, що багато питань потрібно вирішувати не під Євро, а в принципі – для поліпшення життя своїх громадян», – підкреслив наставник головної команди країни.

Водночас, як зазначив Олег Володимирович, Україна цілком спроможна замахнутися й на проведення Олімпійських ігор. «Якщо облаштовувати країну і розвивати інфраструктуру будемо і після Євро, тоді і про Олімпійські ігри можна буде замислитися», – переконаний Блохін.

Інформаційний центр «Україна-2012»