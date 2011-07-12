«Арсенал» із «Дніпром» забили шість м'ячів

Київський "Арсенал" у першому турі української Прем`єр-ліги зіграв внічию з дніпропетровським "Дніпром".

Рахунок у першому таймі відкрив на 17-й хвилині Мазілу, він же подвоїв перевагу "Арсеналу" незадовго до свистка на перерву. На 53-й хвилині Матеус з пенальті скоротив розрив у рахунку, а ще через дві хвилини Антонов відновив рівновагу. Автогол Ротаня вивів вперед "Арсенал", але "Дніпро" все ж зумів врятувати гру завдяки точному удару Антонова, який заодно оформив дубль.

Прем`єр-ліга. перший тур

"Арсенал" (Київ) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 3:3

Голи: Мазілу 17, 39, Ротань 64 (авт.) - Матеус 53 з пенальті, Антонов 55, 90.

Gazeta.ua