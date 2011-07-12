У Блохіна - новий клопіт

У наставника національної збірної України Олега Блохіна залишаються проблеми при виборі гравців для національної команди.

Про це наставник заявив, розповідаючи про свої враженнями від старту нового сезону в українській прем`єр-лізі.

"Прізвища виконавців я поки залишу при собі. Повинен сказати, що кадрові складності у нас як і раніше залишаються. Тим більше з урахуванням виступу на чемпіонаті Європи в Данії молодіжної збірної України", - сказав він.

"І якщо раніше ми часто мали на увазі флангових захисників, то тепер, пам`ятаючи про травми низки провідних футболістів, мова вже й про центральну зону оборони. Так що у нас зараз кожен гравець на вагу золота", - запевнив тренер.

Блохін також згадав, що завдяки його втручанню були внесені корективи до календаря на новий чемпіонат України.

"У моїй практиці це було вперше! Як пояснили, альтернативний варіант календаря перед очима співробітників УПЛ з`явився буквально за п`ять хвилин до затвердження, і обговорити його вони просто не встигли. От мені й довелося набирати деякі номери. Добре хоч додзвонився Юрію Сьоміну, ну і Семен Альтман знаходився неподалік".

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