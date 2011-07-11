Результати матчів 1-го туру Чемпіонату України

12:21, 11 липня 2011
Футбол 2012
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Шахтар - у лідерах

Результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Оболонь 4:0 (Селезньов 11, Дентіньо 63, Мхітарян 83, Адріано 91)

Динамо - Металіст 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3)

Чорноморець - Металург 0:1 (Піззеллі 46)

Ворскла - Олександрія 0:1 (Таргамадзе 50)

Кривбас - Волинь 1:0 (Грінченко 17 автогол)

Іллічівець - Карпати 1:0 (Ярошенко 7)

Таврія - Зоря 3:1 (Ідахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.)

Сьогодні тур завершать

Арсенал - Дніпро

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