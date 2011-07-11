Результати матчів 1-го туру Чемпіонату України

Шахтар - у лідерах

Результати матчів 1-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Оболонь 4:0 (Селезньов 11, Дентіньо 63, Мхітарян 83, Адріано 91) Динамо - Металіст 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3) Чорноморець - Металург 0:1 (Піззеллі 46) Ворскла - Олександрія 0:1 (Таргамадзе 50) Кривбас - Волинь 1:0 (Грінченко 17 автогол) Іллічівець - Карпати 1:0 (Ярошенко 7) Таврія - Зоря 3:1 (Ідахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.) Сьогодні тур завершать Арсенал - Дніпро

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