«Динамо» опускається на десяте місце в рейтингу IFFHS
12:26, 04 липня 2011Футбол 2012
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Лідирує "Барса"
Рейтинг Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS)
1 (1). Барселона (Іспанія) - 317
2 (2). Реал (Іспанія) - 307
3 (3). Порту (Португалія) - 291,5
4 (4). Манчестер Юнайтед (Англія) - 285
5 (5). Манчестер Сіті (Англія) - 254
6 (6). Вільяреал (Іспанія) - 250
7 (7). Інтер (Італія) - 246
8 (10). Велес Сарсфілд (Аргентина) - 239
9 (13). Сантос (Бразилія) - 236
10 (8). Динамо (Київ, Україна) - 222,5
...
17 (17). Шахтар (Україна) - 203,5
87 (82). Металіст (Україна) - 126
96 (90). Карпати (Україна) - 120,5
184 (179.) Дніпро (Україна) - 91,5.
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