«Динамо» опускається на десяте місце в рейтингу IFFHS

Лідирує "Барса"

Рейтинг Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) 1 (1). Барселона (Іспанія) - 317

2 (2). Реал (Іспанія) - 307

3 (3). Порту (Португалія) - 291,5

4 (4). Манчестер Юнайтед (Англія) - 285

5 (5). Манчестер Сіті (Англія) - 254

6 (6). Вільяреал (Іспанія) - 250

7 (7). Інтер (Італія) - 246

8 (10). Велес Сарсфілд (Аргентина) - 239

9 (13). Сантос (Бразилія) - 236

10 (8). Динамо (Київ, Україна) - 222,5 ...

17 (17). Шахтар (Україна) - 203,5

87 (82). Металіст (Україна) - 126

96 (90). Карпати (Україна) - 120,5

184 (179.) Дніпро (Україна) - 91,5. Чемпіон

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