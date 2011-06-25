Блохін - у шоці від гри «молодіжки»

Тренер національної збірної України Олег Блохін розчарований грою, яку показала українська "молодіжка" на Євро-2011.

Про це він р заявив у інтерв`ю газеті "Команда".

"Я думаю, що не мене одного спіткало таке розчарування, хоча у всякої медалі є зворотний бік. Поза всяких сумнівів, всі ми переживали за наших хлопців і хотіли, щоб вони щось виграли, проте, може, й добре, що так сталося. Тепер молодь повинна змінити свої погляди на багато речей. Гравці, як мені здається, не виправдали і половини тих авансів, які їм видали. Я, зізнатися, в шоці від гри "молодіжки" і змушений серйозно задуматися, викликати чи тепер декого в збірну на найближчі матчі", - сказав він.

Блохін впевнений, що команда не віддавалась на повну.

"Не було боротьби, не було злості і навіть віддачі. Можливо, футболісти справді намагалися комбінувати, але в атаці у них не вийшло зовсім нічого. А якщо при цьому ще й в обороні трапляються провали, то на результат розраховувати складно", - запевнив тренер.

"Склалося враження, що кожен тягнув ковдру на себе. Можливо, я не правий, адже я не володію повною інформацією про те, що відбувалося в колективі. На ці питання вам краще відповість головний тренер "молодіжки", - підсумував Блохін.

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