Матч за Суперкубок України: на кого ставлять букмекери

Букмекерські контори почали приймати ставки на Суперкубок України - перший матч сезону 2011/2012 в Україні.

Фаворитом у матчі між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" букмекери вважають підопічних Мірчі Луческу.

Коефіцієнт на перемогу команди Луческу - 2,05. Тоді як на фіналіста Кубка і срібного призера чемпіонату "Динамо" - 3,25. Нічия - малоймовірний результат, коефіцієнт 3,30.

Крім того, на думку експертів, в матчі буде забито не більше двох голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 - 1,90, на менше - 1,80.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 5 липня в Полтаві на стадіоні Ворскла імені Бутовського о 21:00. Номінальним господарем майбутнього поєдинку стане "Шахтар". Команда-переможець одержить 65 тисяч доларів, що програла – 35 тисяч.

ТСН