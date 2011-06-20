Жеребкування плей-офф Євро-2012 пройде у Кракові
Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи з футболу 2012 року пройде в польському Кракові. Таке рішення на своєму черговому засіданні ухвалили члени Виконавчого комітету УЄФА.
Нагадаємо, переможці дев`яти відбіркових груп, а також найкраща команда серед тих, що посядуть другі місця, отримають прямі путівки до фінальної частини континентальної першості в Україні та Польщі.
Інші вісім «срібних призерів» своїх груп зійдуться у так званих стикових поєдинках, де визначать володарів ще чотирьох путівок на Євро-2012.
Церемонія жеребкування відбудеться в столиці Малопольського воєводства Республіки Польща 13 жовтня.
Нагадаємо, що жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року прийме Національний палац культури і мистецтв "Україна". Захід відбудеться 2 грудня і розпочнеться о 19:00 за київським часом.