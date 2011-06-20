Яковенко: мені не соромно за гравців

Після вильоту з фінального турніру чемпіонату Європи серед молоді тренер збірної України Павло Яковенко визнав перевагу іспанців, які розгромили його команду з рахунком 3:0. У свою чергу, наставник переможців Луїс Мілья зазначив, що його гравці лише додають від матчу до матчу.

Павло Яковенко, головний тренер збірної України:

"У мене немає претензій до віддачі гравців. Особливо на тлі збірної Іспанії. Додайте сюди ще вилучення. Рахунок не зовсім нас задовольняє. Якщо десь і мали місце помилки, то їх припустився я. Футболісти повністю віддавалися грі. Мені не соромно за них, вони - молодці.

Всі команди щось намагалися протиставити іспанцям. Можна дисципліновано зіграти в обороні, але потрібно брати до уваги виконавську майстерність іспанських футболістів. Не всім вдається з цим впоратися, і нам сьогодні теж не вдалося. Не завжди все залежить від стану гравців. Є ще команда суперника, яка може зіграти краще, ніж твоя".

Луїс Мілья, головний тренер збірної Іспанії:

"Я присвячую цю перемогу Хуану дель Амо - делегату іспанської федерації, який пішов з життя. Він надихав усіх, хто працював з ним у головній збірній.

Мої гравці довели свою силу, комбінували, створювали моменти і забивали. У нас є футболісти, яким подібне до снаги. Ми думали тільки про перемогу, хорошу гру, амбіції і бажання продовжити рухатися цим шляхом. Ми не думали про перебіг подій у паралельній зустрічі чехів і англійців.

Збірна Білорусі увійшла до вісімки найсильніших, а отже вона є складним суперником. Психологічно її гравці, мабуть, сильні, якщо вони вийшли до півфіналу. Вони також фізично міцні і підковані тактично, але ми відчуваємо, що стаємо сильнішими і потихеньку прогресуємо. Якщо так піде далі, то в матчі з білорусами ми можемо показати свою найкращу гру.

Футболісти та тренерський штаб задоволені досягнутим. У першому матчі з англійцями ми були обережні, проти чехів діяли вже краще і спокійніше. Сьогодні нам треба було проявити амбіції. Нам треба було виконати першу мету - вийти в півфінал і пробитися на Олімпіаду. Іспанії щастить, що її клуби працюють в схожій манері і ростять таких футболістів. У нас є чіткий ігровий стиль, і ми запевняємо футболістів, що вони можуть так грати".

УЄФА