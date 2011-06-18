Яковенко: виграємо - вихвалятимуть, програємо - гриматимуть

Матч з Іспанією стане для команди найголовнішим. Про це на передматчевій прес-конференції розповів головний тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко.

"Нині ситуація наступна: команда виграє, будуть нас вихваляти, якщо навпаки - гриматимуть на нас та дорікатимуть, тож наше завдання - заслужити найприємніші слова. Триває планомірна підготовка до гри, стан гравців задовільний, навіть хороший, немає побоювань, нервувань, вивчаємо максимально збірну Іспанії, гравці у бойовому стані.

3 дні вихідних - це 72 години на відновлення після матчу проти англійців - цього достатньо, щоб команда виглядала добре, не втомленою у цьому поєдинку. Вивчаємо зараз слабкі та сильні сторони іспанців, вони відомі: стиль у них один і той самий, він не змінюється, тож працюємо над тим, як протидіяти йому, - цитує тренера "Чемпіон".

Також Яковенко розповів про позитивний вплив вболівальників на полях Данії.

"Я вже казав, що за домашньої атмосфери приємніше грати. Я не граю, не викладаюся на полі, але відчуваю те, що вона додає впевненості. Як то кажуть, домашні стіни допомагають. Щось схоже було і на стадіоні, так було на минулому матчі - дасть Бог, щоб нас так підтримували і на поєдинку проти іспанців."

