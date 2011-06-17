Збірна України заробила вже ?8 млн на Євро-2012

Загальний призовий фонд финальної частини Євро-2012 буде збільшено порівняно з першістю-2008 на 12 мільйонів євро і становитиме €196 млн в європейській валюті. Таке рішення було прийняте під час засідання Виконавчого комітету УЄФА в Ньоні, повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Так кожен учасник турніру заробить 8 мільйонів євро (на Євро-2008 - 7,5), за вихід з групи команди отримають по 2 мільйони євро, а за вихід до півфіналу - по 3 мільйони. Фіналіст чемпіонату отримає €4,5 млн, а переможець вирішального поєдинку - €7,5 млн. За кожну перемогу на груповому етапі команди отримуватимуть по мільйону євро, в той час як за нічию – в два рази менше. Не важко підрахувати, що максимальний заробіток переможця чемпіонату сягне 23,5 мільйонів євро.

Серед нововведень Євро-2012 - виплати збірним, що займуть треті місця на груповій стадії фінального турніру. Такі команди отримають по одному мільйону євро.

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