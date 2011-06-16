Визначився господар Суперкубка України

Відбулося жеребкування з визначення господаря матчу-відкриття сезону за Суперкубок України. Приймаючою стороною поєдинку стане донецький "Шахтар".

Матч за Суперкубок України, в якому зійдуться київське "Динамо" і донецький "Шахтар" пройде 5 липня у Полтаві, на стадіоні "Ворскла" ім. Олексія Бутовського. Гра розпочнеться о 21:00.

Три роки тому "Динамо" вже зустрічалося з "гірниками" на цьому стадіоні, і тоді підопічні Мірчі Луческу виявилися більш вдалими, здобувши перемогу в серії пенальті.

Як відомо, 25 травня в Сумах "Шахтар" виграв кубок України.

ТСН