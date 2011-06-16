Визначився господар Суперкубка України
15:00, 16 червня 2011Футбол 2012
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Поєдинок - 5 липня
Відбулося жеребкування з визначення господаря матчу-відкриття сезону за Суперкубок України. Приймаючою стороною поєдинку стане донецький "Шахтар".
Матч за Суперкубок України, в якому зійдуться київське "Динамо" і донецький "Шахтар" пройде 5 липня у Полтаві, на стадіоні "Ворскла" ім. Олексія Бутовського. Гра розпочнеться о 21:00.
Три роки тому "Динамо" вже зустрічалося з "гірниками" на цьому стадіоні, і тоді підопічні Мірчі Луческу виявилися більш вдалими, здобувши перемогу в серії пенальті.
Як відомо, 25 травня в Сумах "Шахтар" виграв кубок України.
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