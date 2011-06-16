«Дніпро» вже готовий продати Коноплянку

"Дніпро" готовий продати півзахисника команди Євгенія Коноплянку, якщо надійде пропрозиція від зацікавленої сторони. Але поки такого інтересу до гравця немає.

Про це в коментарі програмі "3 тайм" заявив генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко.

"У нашій команді немає футболістів, які не продаються, вже залежить від суми, яку нам запропонують. Зараз же по Коноплянці немає жодної пропозиції, - сказав Стеценко.

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